السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الدولة سمحت للأحزاب المصرية بالتفاعل والخروج إلى الشارع (فيديو)

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب المصرية تمتلك فرصة نادرة للاستفادة من المناخ الإيجابي الذي تشهده الانتخابات الرئاسية 2024 والاستناد إليه.

 

وقال حسين، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامج "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، إن الأحزاب تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على دعم الدولة المصرية للعمل الحزبي بشكل حقيقي كما هو الحال الآن، بالإضافة إلى أن تؤدي الأحزاب دورها الطبيعي في الجهد، وتنفذ ذلك بشكل جدي.

 

وأوضح أن ثلاثة رؤساء أحزاب هم من تقدموا للانتخابات الرئاسية 2024، مما يدل على أن الحراك السياسي يتم من خلال الأحزاب وليس من خلال أي عنصر آخر، وهذا دليل على النقطة الإيجابية من جانب الدولة، التي سمحت للأحزاب المصرية بعد غياب طويل بالتفاعل والخروج إلى الشارع، والظهور في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والخاصة لطرح الأفكار، وإقامة المؤتمرات، وهذا كان مفقودا منذ عقود طويلة.

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