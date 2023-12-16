السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شركة الدلتا يكشف عن حل أزمة السكر فى الأسواق

السكر
السكر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، عن استمرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر والحد من ارتفاع أسعاره، وذلك بعد أن شهدت الأسواق نقصًا حادًا في السكر خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، قال أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن هذا القرار سيسهم في زيادة العرض وانخفاض الطلب على السكر، ما ينعكس إيجابًا على تخفيض سعره في الأسواق.

وأشار أبواليزيد، في حديثه لبرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة بدأت في استيراد كميات كبيرة من السكر المكرر الأبيض الجاهز للتوزيع على التجار والمستهلكين.

وأضاف أن وزارة التموين تقوم بضخ أكثر من 30 ألف طن من السكر على بطاقات التموين، وأن حاملي بطاقات الدعم يستطيعون شراء 2 كيلو من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وناشد رئيس شركة الدلتا للسكر التجار الالتزام بالسعر المحدد من قِبل الدولة، وهو 24 جنيهًا للكيلو، والحصول على السكر من منفذ البورصة السلعية، مؤكدًا أنه سيتم ضخ ما لا يقل عن 200 ألف طن من السكر في الشهر الجاري.

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