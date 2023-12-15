هل يشهد السكر انفراجة كبيرة فى الأسواق؟.. شعبة المواد الغذائية تكشف (فيديو)

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق شهدت انفراجة في توافر السكر، وأن الوضع الحالي أفضل بكثير من السابق، مشيرًا إلى أن السكر يتم توزيعه على المواطنين عبر البطاقات التموينية، وأن المبادرات الحكومية والخاصة ضخت كميات كبيرة من السكر في السوق.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن سعر السكر في المبادرات هو 27 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر السكر الحر في السوق بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.