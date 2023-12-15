الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يشهد السكر انفراجة كبيرة فى الأسواق؟.. شعبة المواد الغذائية تكشف (فيديو)

السكر
السكر

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق شهدت انفراجة في توافر السكر، وأن الوضع الحالي أفضل بكثير من السابق، مشيرًا إلى أن السكر يتم توزيعه على المواطنين عبر البطاقات التموينية، وأن المبادرات الحكومية والخاصة ضخت كميات كبيرة من السكر في السوق.

وقال المنوفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن سعر السكر في المبادرات هو 27 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر السكر الحر في السوق بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

شعبة المواد الغذائية السكر البطاقات التموينية المبادرات الحكومية سعر السكر سعر السكر الحر أسعار السكر اليوم أزمة السكر كل يوم خالد أبو بكر انفراجة السكر

الأكثر قراءة

عاجل| انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

الأهلى يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى المونديال

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

أسماء أبواليزيد تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (صور)

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"