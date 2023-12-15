كرم جبر: الدولة والرئيس يحصدان ثمار 9 سنوات من التنمية ومواجهة التحديات
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحققا نجاحا انتخابيا عرضيا، بل هو نتيجة لما زرعاه منذ 2014 في مواجهة الأزمات والتحديات التي كانت تهدد مصر.
وقال “جبر” في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، إن مصر تمتلك تجربة رائدة في التعافي والتنمية يجب أن نستفيد منها وننفذها ابتداء من يوم الثلاثاء.
وأضاف أن الدولة ستتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الملف الاقتصادي والتخفيف من آثار الإصلاح على المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور مهم في مواكبة التحديات والفرص في الفترة المقبلة، كما أشاد بالموقف الإيجابي للشعب.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر