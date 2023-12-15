الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: الدولة والرئيس يحصدان ثمار 9 سنوات من التنمية ومواجهة التحديات

كرم جبر
كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحققا نجاحا انتخابيا عرضيا، بل هو نتيجة لما زرعاه منذ 2014 في مواجهة الأزمات والتحديات التي كانت تهدد مصر.

وقال “جبر” في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، إن مصر تمتلك تجربة رائدة في التعافي والتنمية يجب أن نستفيد منها وننفذها ابتداء من يوم الثلاثاء.

وأضاف أن الدولة ستتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الملف الاقتصادي والتخفيف من آثار الإصلاح على المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور مهم في مواكبة التحديات والفرص في الفترة المقبلة، كما أشاد بالموقف الإيجابي للشعب.

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