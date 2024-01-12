غزل المحلة يضم كاستيلو مدافع أسوان لمدة 3 مواسم.. رسميًا

واصل مسئولو نادي غزل المحلة تدعيم الفريق الأول بأفضل الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

ونجح زعيم الفلاحين في الحصول على توقيع أحمد كاستيلو مدافع أسوان، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، وذلك بحضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام، وأحمد رمضان مدير التعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين.

ويبلغ كاستيلو من العمر 24 عامًا، إذ سبق له اللعب من قبل لفريق الإسماعيلي.

ويسعى زعيم الفلاحين للحصول على توقيع أكبر عدد من اللاعبين، من أجل العودة مرة أخرى رفقة الكبار بدوري الأضواء والشهرة نهاية الموسم الجاري، في ظل المنافسة الشرسة بالقسم الثاني.

ويشارك فريق غزل المحلة حاليًا في "دوري المحترفين" بنظامه الحديث، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادل، بينما تذوق مرارة الهزيمة مرتين.

تجدر الإشارة إلى أن غزل المحلة قد هبط إلى "دوري المحترفين"، نهاية الموسم الماضي، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز (موسم 2022/2023)، بهدفين مقابل هدف.

غزل المحلة يضم مدافع أسوان

غزل المحلة ينجح في إنهاء أزمة قيد الفريق الأول

وكان نادي غزل المحلة نجح، خلال وقت سابق، في إنهاء أزمة إيقاف القيد الخاصة بالفريق الأول، إذ أصدر بيانًا جاء نصه كالتالي:

"بمجهودات حثيثة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، وبتواصل مستمر من الكابتن وائل شكر- نائب المدير التنفيذي للنادي، نجحت إدارة غزل المحلة في رفع إيقاف القيد المفروض على نادي غزل المحلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، ويجرى الآن قيد الصفقات الجديدة، الخاصة بالفريق الأول".