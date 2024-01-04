غزل المحلة يكشف حقيقة تعاقده مع عدد من اللاعبين الجدد

كشف مسئولوه نادي غزل المحلة، حقيقة إبرام لجنة الكرة العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

ونفى مجلس إدارة غزل المحلة في بيان له، ما تردد عبر وسائل التواصل الإجتماعي صباح اليوم الخميس، حول تعاقده مع عدد من اللاعبيـن.

ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقــة حول أخبار الفريق وعدم نشر أي أخبار كاذبة حول النادي.

ويؤكد المجلس أن كل لاعب سيتم التعاقد معه رسميـًا سيتم الإعلان عنه عبر القنـوات الرسميـة للمركز الإعلامي للنـادي.

وفي سياق متصل، نجحت إدارة فريق غزل المحلة، في إنهاء أزمة وقف القيد للفريق الأول لكرة القدم.

ويتواجد حاليا فريق غزل المحلة، في دوري القسم الثاني “دوري المحترفين أ”، بنظامها الحديث، عقب توديع زعيم الفلاحين، دوري الأضواء والشهرة، نهاية الموسم الماضي، بعد الهزيمة أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1.