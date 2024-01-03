الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. غزل المحلة ينجح في إنهاء أزمة قيد الفريق الأول

غزل المحلة
غزل المحلة

نجح مسؤولو غزل المحلة في إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة أزمة القيد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية “يناير 2024”.

وأصدر نادي غزل المحلة، بيانًا جاء فيه:"بمجهودات حثيثة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، وبتواصل مستمر من الكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، نجحت إدارة غزل المحلة في رفع إيقاف القيد المفروض على نادي غزل المحلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، ويجرى الآن قيد الصفقات الجديدة، الخاصة بالفريق الأول.

وكان غزل المحلة ممنوعًا من إبرام أي صفقات جديدة للفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الحالية “يناير 2024”، بسبب صدور قرار من "فيفا"، بمنعه من القيد على خليفة المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين.

ويشارك الغزل في دوري القسم الثاني "دوري المحترفين أ"، بالنظام الجديد للبطولة.

وهبط غزل المحلة إلى دوري القسم الثاني، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود، في الجولة الأخيرة نهاية الموسم الماضي (نسخة 2022/2023) بهدفين مقابل هدف، ليودع الفريقان رسميا منافسات دوري الأضواء والشهرة.

غزل المحله إنهاء أزمة القيد الميركاتو الشتوي يناير 2024 أزمة القيد لغزل المحلة إنهاء أزمة القيد لغزل المحلة

مواد متعلقة

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على دكرنس بهدفين والسكة الحديد يتعادل مع غزل المحلة

غزل المحلة يستضيف الترسانة والسكة الحديد يواجه القناة في بطولة كأس مصر

مباراة قمة بين غزل المحلة ووادي دجلة.. ومكادي يستضيف راية في دوري المحترفين

دوري المحترفين.. طنطا يواجه غزل المحلة والمقاصة يستضيف مكادي

الأكثر قراءة

«منتجة ومش مدللة».. أبرز تصريحات الإعلامية منى الشاذلى التى قادتها لتصدر «التريند»

بعد تصدرها محركات بحث جوجل..ماذا تعرف عن أسرة منى الشاذلي؟

ليفربول يغير خطط انتقالاته بسبب انفتاح "صلاح" على تمديد عقده

بسبب أمم إفريقيا.. محمد صلاح يغيب عن 8 مباريات مع ليفربول

سقوط تجار العملة الأجنبية بالسوق السوداء في الفيوم والغربية

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة