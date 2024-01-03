رسميًا.. غزل المحلة ينجح في إنهاء أزمة قيد الفريق الأول

نجح مسؤولو غزل المحلة في إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة أزمة القيد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية “يناير 2024”.

وأصدر نادي غزل المحلة، بيانًا جاء فيه:"بمجهودات حثيثة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، وبتواصل مستمر من الكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، نجحت إدارة غزل المحلة في رفع إيقاف القيد المفروض على نادي غزل المحلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، ويجرى الآن قيد الصفقات الجديدة، الخاصة بالفريق الأول.

وكان غزل المحلة ممنوعًا من إبرام أي صفقات جديدة للفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الحالية “يناير 2024”، بسبب صدور قرار من "فيفا"، بمنعه من القيد على خليفة المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين.

ويشارك الغزل في دوري القسم الثاني "دوري المحترفين أ"، بالنظام الجديد للبطولة.

وهبط غزل المحلة إلى دوري القسم الثاني، عقب الهزيمة أمام حرس الحدود، في الجولة الأخيرة نهاية الموسم الماضي (نسخة 2022/2023) بهدفين مقابل هدف، ليودع الفريقان رسميا منافسات دوري الأضواء والشهرة.