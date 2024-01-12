مصدر حكومى إيطالى: روما رفضت المشاركة فى ضرب الحوثيين فى ​​اليمن

أفاد مصدر حكومي إيطالي بأن روما رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في ​​اليمن، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

روما تفضل اتباع سياسة تهدئة فى البحر الأحمر بدلًا من المواجهة العسكرية

وأكد المصدر الحكومي الإيطالي أن روما تفضل اتباع سياسة تهدئة في البحر الأحمر بدلا من المواجهة العسكرية.

وأعلن حلف الناتو عن أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا خلال تصريحات، عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.