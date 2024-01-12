هيئة التجارة البحرية البريطانية تحذر السفن في منطقة البحر الأحمر من الحوثيين

دعت هيئة التجارة البحرية البريطانية، السفن في منطقة البحر الأحمر لتوخي الحذر بعد ضربات لندن وواشنطن ضد الحوثيين، وفقا لما أفادت به قناة " القاهرة الإخبارية".

وقالت: “هجمات الحوثيين المستمرة تشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة، وتمثل تصعيدا لايفيد أحد”.

الخارجية البلجيكية تؤكد عملها مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا لاستعادة الأمن في البحر الأحمر

فيما أكدت الخارجية البلجيكية، عملها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أمريكا تنفذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة للحوثي

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، ردًا على هجوم الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام حوثية، أن عناصر الحوثيين في حالة استنفار وجهوزية، وسيردون بقوة على أي عدوان.