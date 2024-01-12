الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهري: إحسان عبدالقدوس أول "مليونير" في الصحافة

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن الكاتب الصحفي والروائي الراحل إحسان عبد القدوس لم يُظلم صحفيًا، وكان يعلم متى تُسلط الأضواء عليه صحفيًا، ومتى تُسلط الأضواء على إبداعه الأدبي، كما أنه يُطلق عليه لقب "أول مليونير في الصحافة".

الطاهري: إحسان عبد القدوس أسطورة صحفية فريدة من نوعها

وأضاف الطاهري في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إحسان عبد القدوس كان أول رئيس تحرير توزع صحيفته أكثر من مليون نسخة، ومن ثم فهو أسطورة صحفية فريدة من نوعها، كما أن صدقه سر خلوده حتى اليوم.

وأشار إلى أن عبد القدوس أيضًا من مؤسس النقد السياسي في الصحافة، موضحًا أن السياسة التحريرية لروزاليوسف تدور في فلك الصحافة التي أسسها إحسان عبد القدوس رغم تعاقب أجيال وأزمنة.

كما أوضح أن أن إحسان عبد القدوس قبل أزمة عام 1954 كان أهم صحفي وأكبر صحفي في مصر، وبعد الأزمة احتفظ برونقه في صناعة الصحافة لكنه اتجه إلى العمل الأدبي وكان له دور بالغ الأهمية في صناعة الصحافة، مؤكدًا أنه أسطورة صحفية.

إحسان عبدالقدوس أحمد الطاهري الراحل إحسان عبد القدوس أول مليونير في الصحافة صباح الخير يا مصر

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