دور جديد لـ"صلاح" فى خطة فيتوريا لـ"كان 2023"

منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، محمد صلاح قائد الفراعنة بعض التعليمات بالنزول لعمق الملعب في بعض الأوقات، لإتاحة الفرصة أمام لاعبي الوسط والظهير الأيمن للتقدم وعمل الزيادة العددية المطلوبة لتحقيق الكثافة الهجومية التي تساعد الفراعنة على فك التكتلات الدفاعية والوصول إلى مرمى المنافس.

وبجانب هذه المهمة الإضافية لنجم فريق ليفربول، سيحافظ صلاح على تواجده على الخط في مركز الجناح الأيمن، حال وجود مساحات في خط دفاع المنافس تسمح له بالاختراق واستغلال سرعته ومهارته الفائقة في المواجهات الفردية والوصول للمرمى بأقصر الطرق.

وجاءت رغبة فيتوريا في الاستفادة من إمكانيات صلاح كلاعب كبير لديه الكثير من الحلول، فضلًا عن محاولته لتقليل الضغط الذي يتعرض له نجم الفراعنة في تلك المباريات من خلال الرقابة اللصيقة التي يفرضها عليها مدربو المنتخبات الأخرى والتي تصل في بعض الأحيان لرقابة صلاح بلاعبين في الوقت نفسه.

كان المنتخب الوطني قد خاض تدريباته على مدار أمس الخميس وأول أمس الأربعاء بعد الاستقرار في "أبيدجان"، حيث شهدت التدريبات مشاركة جميع لاعبي الفراعنة المتواجدين في القائمة، بمن فيهم الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوى وعمر كمال عبدالواحد الذين خضعوا لتدريبات علاجية قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر بقوة لبدء مشوار أمم إفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق في السابعة من مساء الأحد المقبل، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني للفراعنة كثيرًا من أجل تحقيق انطلاقة مميزة في بداية البطولة واكتساب مزيد من الثقة على المستويين المعنوي والجماهيري.

ويسعى فيتوريا للوصول بلاعبي الفراعنة إلى أفضل مستوى فني وبدني من أجل خوض البطولة بشكل جيد، حتى يكون منتخب مصر لديه الحلول البديلة لمواجهة المنتخبات المنافسة.