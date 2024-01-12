تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، اذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

بعد انتهاء موسم الاحتفالات.. اقرب صوم للاقباط في 2024

وقال شريف برسوم الباحث المتخصص في الشؤون الطقسية، في تصريح خاص، ان البعض يتسائل حول اقرب صوم للاقباط بعد موجة الاحتفالات في اشارة الى ان الاقباط بدأوا صوم بشكل فعلي يوم الاربعاء المنصرم وكذلك اليوم الجمعة، وذلك في اطار صم يومي الاربعاء والجمعة الذين يصاما طوال العام، فيما عدا فترة الخماسين المقدسة.

كما يصام ايضا يوم الجمعة المقبل لانه برامون عيد الغطاس المجيد، الا ان هذه الاصوام ليست اصوام طويلة ومتصلة، ويصام اول صوم متصل في شهر فبراير بحل صوم اهل نينوى المتعارف عليه شعبويا باسم صوم يونان، والذي يحل لمدة 3 ايام متصلة اثنين وثلاثاء واربعاء، وياتي بعده بفترة اسبوعين يحتفل الاقباط باطول اصامهم وهو الصم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة وه اطول اصوام الاقباط في عام 2024 او عموما

الجدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.