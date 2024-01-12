"القاهرة الإخبارية" تنشر تفاصيل خطة لإعداد قوة بحرية أوروبية وإرسالها للبحر الأحمر

كشفت مصادر أوروبية، عن أن الاتحاد الأوروبي، يستعد لإرسال قوة بحرية، إلى البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وعن خطة إعداد القوة البحرية، أكدت مصادر أوروبية، أنها ستتضمن نشر مدمرات وفرقاطات وطائرات وإنذار مبكر بالبحر الأحمر، موضحة أن إعداد القوة البحرية الأوروبية سيستغرق أسابيع قبل نشرها بالبحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن ضربات المقاتلات والصواريخ التي استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ركزت على "قواعد الطائرات بدون طيار والصواريخ ورادارات المراقبة".

تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين

وأضاف "أوستن"، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد أهم الممرات المائية في العالم".