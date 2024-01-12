عاجل.. مسؤول أمريكى: الضربات ضد مواقع الحوثيين نفذتها طائرات وسفن وغواصات

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية البريطانية التي شنت منذ قليل في اليمن، استهدفت مواقع للحوثيين ونفذتها طائرات وسفن وغواصات.

وقال المسؤول: ": بدأنا شن ضربة ضد مواقع الحوثيين في اليمن تشارك فيها سفن وطائرات حربية وغواصات".

وكان اجتمع مجلس الوزراء البريطاني المصغر أمس الخميس، وأعقبه اجتماع آخر لمجلس الأمن القومي، وذلك بعد يوم من تلميح وزير الدفاع جرانت شابس إلى أن التحرك قادم.

وقال شابس إن "العمل العسكري كان وشيكًا في وقت سابق من هذا الأسبوع".