جهاد الحرازين يوضح الموقف إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار العدل الدولية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن أول مرة إسرائيل تقف أمام محكمة دولية، مؤكدًا أن جميع المسئولين بها بدأوا يفكرون كيف سيخرجون من هذا المأزق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية أية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية الإبادة الجماعية يتفق معها كل المجتمع الدولي وأنه يرفض هذه الجريمة وعندما تتهم دولة الاحتلال بهذه الجريمة من قبل محكمة العدل الدولية سيضر بوجودها ويفقدها كل الحلفاء وينهي الخداع الذي اتخذته على مدار 70 عامًا.

قرارات العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

وأشار إلى أن المادة 59 من نظام محكمة العدل الدولية أنه إذا قبل الطرفان اللجوء للمحكمة فعليهم الالتزام باحكامها وقراراتها وهي ملزمة وعندما قبلت إسرائيل أن تكون طرفا بالقضية فعليها أن تلتزم، مؤكدًا أنها إذا لم تلتزم فأمام المحكمة طرق أخرى وهي إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ونتوقع أنه في حال صدور القرار فإن أمريكا ستتخذ حق الفيتو ولكن يوجد طريقة أخرى وهي الجمعية العامة.