أوكسفام: الاحتلال يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميًا

قالت منظمة أوكسفام إن عدد شهداء غزة اليومي أعلى من أي صراع كبير آخر في القرن الحادي والعشرين.

أضافت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميًا، وهو أعلى عدد يومي من القتلى في أي صراع كبير آخر في السنوات الأخيرة.

وقالت منظمة أوكسفام، التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي عاصمة مقرًا لها، في بيان الخميس، إنها حسبت أن متوسط عدد الوفيات يوميًا في غزة أعلى بكثير من أي صراع مسلح كبير وقع مؤخرًا بما في ذلك سوريا 96.5 حالة وفاة يوميًا والسودان 51.6، والعراق 50.8، وأوكرانيا 43.9، أفغانستان 23.8، واليمن 15.8.

وقالت سالي أبي خليل، مديرة منظمة أوكسفام للشرق الأوسط، إن حجم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة أمر صادم حقا، لقد عانى شعب غزة لمدة 100 يوم من جحيم لا يطاق لا يوجد مكان آمن والسكان بأكملهم معرضون لخطر المجاعة، ومن غير المتصور أن يراقب المجتمع الدولي أعنف معدلات الصراع في القرن الحادي والعشرين، بينما يعرقل باستمرار الدعوات لوقف إطلاق النار.

في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إن هناك طريقًا واضحًا و"جذّابًا" نحو السلام في الشرق الأوسط في ختام زيارته الأخيرة للمنطقة وسط مخاوف من أن القتال بين إسرائيل وحماس قد يثير صراعًا أوسع إقليميًا.

أضاف أن المسار يشمل ضمان الأمن لإسرائيل، وعزل إيران وتهميشها وإقامة دولة فلسطينية، مضيفًا أن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض، لافتًا إلى أن الأمر متروك لحكومات المنطقة للالتزام بهذا المسار.

وقال للصحفيين من القاهرة قبل عودته إلى الولايات المتحدة: "أعتقد أن الدول مستعدة للقيام بكل ذلك، وهذه أيضًا أفضل طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية الأساسية التي لدى إسرائيل والعديد من الدول الأخرى، وهي الإجراءات التي اتخذتها إيران ووكلاؤها".