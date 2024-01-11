الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حرف

ورش مجانية فى تصميم أغلفة الكتب بـ«قطاع الفنون التشكيلية»

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

يقيم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش مع مستهل العام الجديد ٢٠٢٤، عددًا من الورش المجانية فى تصميم أغلفة الكتب والحكى الرقمى.

ويقيم القطاع ورشة «الحكى الرقمى» مجانًا للفئة العمرية من سن ١٥سنة فما فوق، تبدأ يوم السبت والثلاثاء من كل أسبوع بداية من يوم ١٣ يناير الجارى من الساعة ٣ عصرًا وحتى الساعة ٨ مساءً فى رحاب مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويقوم بالتدريب أحمد عزمى، مشرف إدارة الورش بالمركز، وتستمر الورشة خلال شهرى يناير وفبراير ٢٠٢٤.

فى الوقت نفسه، يقيم القطاع ورشة مجانية بعنوان «أسس تصميم فن الكتاب»؛ وذلك بالتعاون مع الفنانة سوزان التميمى، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء من كل أسبوع بداية من ١٦ يناير الجارى من الساعة ١٢ إلى الساعة ٢ ظهرًا بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

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