الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تستقبل رئيس هيئة تعليم الكبار لبحث سبل التعاون

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة زيادة التعاون بين التنسيقية والهيئة في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التدريب والتشابك بين الجهات الشريكة مع الجانبين، وتم التطرق إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة، في إطار خطة عمل الهيئة في العام الجديد 2024.

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ووجه المهندس رائد هيكل، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون المثمر، مضيفًا أن التنسيقية تمثل صوت الشعب، وتلعب دورًا مهمًا في العديد من القضايا.

حضر من التنسيقية، كل من إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن السيد، حسام الجمل، إسلام حمدي، لبنى خليفة، محمد ياسر السرساوي، هند عبدالغفار، عمرو خليفة، أعضاء التنسيقية.

ضم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة، سماح عادل، مسئولة البروتوكولات، أحمد عبدالموجود المكتب الفني لرئيس الهيئة، هشام فهيم، مسئول التوثيق الفوتوغرافي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المهندس رائد هيكل محو الأمية التعاون التنسيقية الجهات الشريكة

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