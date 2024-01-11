الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أنا ماشى بدرى".. تنبؤ الفنان مصطفى درويش برحيله قصة تُشعل "السوشيال ميديا"

مصطفي درويش
مصطفي درويش

ما زال اسمه يتردد، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، فقد تحول إلى أيقونة التفاعل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، ليحصل على لقب "الحاضر الغائب".

يصادف اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في الأول من مايو 2023، إثر تعرضه لضعف في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ 43 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور مصطفي درويش، قصة تنبأه بوفاته في سِن صغيرة، خاصًة أنه تعرّض لأكثر من  أزمة صحية  قبل رحيله بأيام قليلة، حتى إن خبر رحيله عن الحياة نزل كالصاعقة على محبيه وصدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني.

وقبل عامين من رحيل الفنان مصطفي درويش، شارك في عالم الدراما بمسلسلين، هما "إلا أنا، ويبقي الأثر"، وتوفي ضمن أحداث المسلسلين بالطريقة ذاتها التي مات بها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي أثار رعب جمهوره وأصدقائه، خاصًة أنه رحل فجأة أيضًا بالأزمة القلبية المفاجئة، حتى إن البعض توقع أنه تنبأ بطريقة رحيله عن الحياة.

الأمر لم يقتصر على أعماله الفنية فقط، بل وصل إلى أنه شارك جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أنه يشعر بأن رحيله سيكون قريبًا، وهو ما أكدته الفنانة صابرين في حديث جمعها بالفنان الراحل وتنبأ خلاله بوفاته مبكرًا، ردًا على سؤالها له بشأن سبب امتناعه عن الزواج، قائلًا: "أنا ماشي بدري".

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أعمال مصطفي درويش الفنية

الجدير بالذكر، قدم الفنان الراحل مصطفى درويش الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبوعمر المصرى، نصيبي وقسمتك 3، حكايتي، بركة، أبوجبل، خيانة عهد، بـ100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربي وآخر مسلسل  له سره الباتع وعرض رمضان 2023، ومن أعماله السينمائية "كف القمر، كارما".

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