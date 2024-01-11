الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع أمريكى أخفى مخدرات داخل براند بمطار القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر نيابة النزهة التحقيقات مع شاب يحمل الجنسية الأمريكية من أصل يمني، قادم من مطار نيويورك، تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، التي أقر بحيازتها بقصد التعاطي، وأنها غير مدرجة على قوائم الممنوعات في بلاده.

التحقيق مع أمريكى أخفى مخدرات داخل براند بمطار القاهرة

وألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مباحث المطار بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث، وجمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسى، القبض على أمريكي من أصل يمني بحوزته 21 تانك مليئة بزيت مخدر الماريجوانا، و4 سجائر إلكترونية، و3 أجهزة تسخين تانك، وأقر بملكيتها وحيازتها بقصد التعاطي، وعثرت سلطات المطار على المواد المضبوطة داخل براند أثناء إجراءات تفتيش حقائب المتهم المضبوط في صالة رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأشارت التحقيقات مع المتهم إلى أنه أخفاها داخل ملابسه، ولم يُنكر حيازتها أمام جهات التحقيق، لكنه أشار إلى حيازتها بقصد التعاطي، وأنها غير ممنوعة في بلاده.

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