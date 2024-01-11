الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

ضده فى كل حاجة.. ما لا تعرفه عن شاليمار شربتلى زوجة المخرج خالد يوسف

جريدة الدستور

تصدر اسم شاليمار شربتلى محرك البحث "جوجل" بعد تصريحاتها الأخيرة، وكان من بنيها "أنا ضد افكار خالد يوسف السياسية وضده فى كل حاجة"، وهو ما زاد من بحث المواطنين عبر "جوجل" عن "شربتلى" وما علاقتها بالمخرج خالد يوسف.

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن شاليمار شربتلى، وما علاقتها بالمخرج خالد يوسف والتفاصيل الكاملة عنها. 

ولدت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي في القاهرة عام 1971 لأب سعودي وأم مصرية، وكانت تعيش بين مصر والسعودية، ومعها الجنسية السعودية، وحصلت على بكالوريوس علم النفس في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، وهي زوجة المخرج خالد يوسف، فقد تزوجا عام ٢٠١١، في السعودية.

أول لقاء جمعها مع خالد يوسف كان عام 2001، وحدث مشادة بينهما، بحسب ما صرحت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، وهو ما جعلها لا تستلطف التعامل مع خالد يوسف بسبب تلك المشادة بينهما، وصفته في البداية بأن دمه تقيل ولم تتقبله في البداية، وحتى الآن لا يتفقان أبدًا في الآراء لكن الحب متبادل بينهما.

ولديها ابنة واحدة من المخرج خالد يوسف تسمي شاليمار، وقالت فى تصريحات سابقة لها "والله مش أنا اللي اختارت الاسم لبنتي، لكن اللي اختاره خالد يوسف، عمل إنه رومانسي، واتفاجئت بيه بيكتب اسمها  شاليمار وهو فعلا كان وقتها رومانسي، أيام الرومانسية".

بعد تصدرها الترند التفاصيل الكاملة عن شاليمار شربتلى شاليمار شربتلى زوجة المخرج خالد يوسف المخرج خالد يوسف زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار شربتلي

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