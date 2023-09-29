الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

بحضور زوجته.. أبطال فيلم "الإسكندرانى" يحتفلون بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف (صور)

احتفال صناع فيلم
احتفال صناع فيلم الإسكندراني بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف

احتفل اليوم الجمعة صناع وأبطال الفيلم السينمائي "الإسكندراني" بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف الذي يحل اليوم الجمعة وذلك داخل لوكيشن التصوير.

وحرصت الرسامة التجريدية السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على حضور الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك في حضور عدد من أبطال وصناع الفيلم ومن بينهم كل من النجمة زينة، والنجم بيومي فؤاد، والفنان عصام السقا.

وكان خالد يوسف احتفل بعيد ميلاده منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر مجموعة من صور كواليس تصوير الفيلم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلًا: "لو سألت عن أحب الأماكن التي أتمنى أن أحتفل فيها دائمًا بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير، ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملًا فنيًا يبقى صامدًا في وجه الزمن- لو أحسنوا صنعه ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت الفن هو ميلاد بلا موت".

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

تجدر الإشارة إلى أن فيلم الإسكندراني سيشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أعماله على الشاشة الكبيرة فيلم كارما، الذي قام بتأليفه وإخراجه وعرض في 2018، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الفن.

فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

احتفال صناع فيلم الاسكندراني بعيد ميلاد المخرج خالد يوسف

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