تحرير 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير قرابة 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59971 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 590 مخالفة السير بدون تراخيص، 70 دراجة نارية مخالفة، 1447 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 20 مخالفة موقف عشوائى، 13 مخالفة شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.