الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير قرابة 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

 

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59971  مخالفة مرورية  متنوعة من بينها 11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 590 مخالفة السير بدون تراخيص، 70 دراجة نارية مخالفة، 1447 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 20 مخالفة موقف عشوائى، 13 مخالفة شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية

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ضبط 54095 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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