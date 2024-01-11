الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

101 محضر تموينى بحملات رقابية مكثفة بالمخابز البلدية بالقليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، عن قيام حملة تموينية استهدفت المخابز البلدية بمدن المحافظة أسفرت الحملة عن تحرير 101 محاضر ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق وعدم إعطاء بونات صرف للمواطنين وعدم الإعلان عن الأسعار في محلات لبيع السلع.

قال وكيل وزارة التموين إنه تم تحرير 25 محضرًا في بنها لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين عدم وجود سجل زيارات.

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وفى طوخ، تم تحرير 17 محضرًا، وشرق شبرا الخيمة 15 محضرًا، وفى مدينة الخانكة تم تحرير 16 محضرًا، وفى غرب شبرا الخيمة 16 محضر مخالفات مخابز وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وفى القناطر الخيرية 12 محضرًا.

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كان قد اجتمع  الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين على مستوى كافة محافظات لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلعًا استراتيجية، بمعني أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، وبالتالي تكون لدينا سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط.

عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة تموينية المخابز البلدية وزن وإنتاج خبز مخابز بلدية ون صرف للمواطنين مديري مديريات التموين

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