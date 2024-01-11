سقوط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن لـ95 عاما بالجيزة والبحيرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 95 عاما بالجيزة والبحيرة.

تعود البداية عندما تم ضبط (مالك معرض أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، مطلوب التنفيذ عليه فى (63حكم "مستأنف، جزئى" فى قضايا "تبديد - سرقة - إيصال أمانة") بإجمالى عقوبات بالحبس (أكثر من 44 سنة وكفالات مالية).

كما تم ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، مطلوب التنفيذ عليه فى (34 حكم "مستأنف - جزئى – غرامة" فى قضايا " تبديد" بإجمالى حبس (21 سنة وكفالات مالية).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)،مطلوب التنفيذ عليه فى (40 حكم "مستأنف - جزئى - غرامة" فى قضايا "تبديد" بإجمالى حبس (30 سنة وكفالات مالية)، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.