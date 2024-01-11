الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلبوا فدية.. 7 أشخاص وراء اختطاف تاجر أجهزة كهربائية في الدقهلية

اختطاف
اختطاف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروة) بغياب شقيقه (تاجر أجهزة كهربائية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) عقب خروجه من منزله وفى وقت لاحق ورد إتصال هاتفى لنجل المتغيب من "مجهول" وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح والده.

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وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 7 أشخاص) لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه، وعلى إثرها قام أحد المتهمين بإصطحاب المجنى عليه بسيارة "ملاكى" قيادته وإحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة المنصورة، والإتصال بنجل المجنى عليه على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه وعُثر بحوزتهم على (2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه)، وضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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