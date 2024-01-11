الاستماع للشهود في مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بحدائق القبة

تستمع النيابة العامة، لأقوال الشهود في واقعة مقتل شاب بطعنة فى الرقبة حاول التدخل لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، واستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالانتقال، ‏عُثِرَ على جثة شاب يُدعى "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الرقبة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.