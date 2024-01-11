الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى فى الهرم

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السياحى فى الهرم

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا أعلى الطريق السياحى نطاق الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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