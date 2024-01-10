الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس مدينة بدر يجرى المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء

جانب من مقابلات مجلس
جانب من مقابلات مجلس أمناء مدينة بدر

عقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينه بدر، مقابلات لاختيار واختبار المتقدمين لاجتياز عضوية مجلس أمناء مدينة بدر.

وقد تم التقدم  لعضوية مجلس الأمناء عدد 31 وتم حضور ومقابلة عدد 27 متقدما ممن حضروا واستوفوا الشروط الخاصة بالتقديم لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام  2024 - 2025. 

https://www.dostor.org/4550873

وقال المهندس رضوان عبد الرشيد، إنه يتم الاختيار طبقًا لتقييمات اللجنة  وتنفيذًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر حيث قام المتقدمين بعرض السيرة الذاتية الخاصة بهم وكذلك أسباب تقدمهم ورغبتهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية. وبحضور المهندسة ايمان نبيل وكيل اول وزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولي الجهاز باللجنة والمهندس  سيد سلامه نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس يوسف راضي مدير ادارة التنمية وسامح سمير ناشد معاون رئيس الجهاز ومدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

خطة الدولة التنموية ورؤية 2030

واستهل رئيس جهاز مدينة بدر اللجنة بالمقابلات مع المرشحين بداية من الساعة الواحدة ظهرًا  وحتي الساعات الاخيرة من اليوم  وذلك طبقًا للإعلان المعلن عنه على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم الاستماع  إلى آراء  المتقدمين ومدى تماشيها مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية كل منهم وتطلعاته لمدينة أفضل طبقًا للإيجابيات والسلبيات التي يراها فى المدينة. وما هي الأهداف المرجو تحقيقها والتي تهم تنمية مدينة  بدر  خلال الفترة المستقبلية بالتعاون المثمر والبناء مع المواطنين ومجلس الأمناء والجهاز.

كما أكدوا جميعًا على دفع عجلة التنمية  وعلى ما يقوم به مجلس الأمناء  في معاونه جهاز المدينة فى خلق مراكز حضارية مستدامة وتحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء في جميع المجالات وتنفيذ الأفكار والرؤى التي تساعد في تنمية المدينة وتعود بالنفع على قاطنيها لجعلها في مقدمة المدن الجديدة. 

وصرح المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس الجهاز بأنه سيتم إعلان النتيجة قريبا بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بدر جهاز اختيار عضوية أمناء مغربية مذيعة مقابلات الشخصية للاختيار

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