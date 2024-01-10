الاحتلال الإسرائيلى: حماس لم تعد تسيطر على أجزاء كبيرة من غزة

قال بيني جانتس ، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إن حماس لم تعد تسيطر على أجزاء كبيرة من قطاع غزة.

وأكد جانتس خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، الأربعاء: "اليوم، لا يوجد حكم فعال لحماس في جزء كبير من قطاع غزة"، ولقد تم تدمير المؤسسات العامة، ولا تقدم خدمات تعليمية أو طبية إلا من خلال المنظمات الدولية.

عودة المحتجزين



كما أكد مجددًا على أهمية عودة جميع المحتجزين الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر، قائلًا إن هذه هي الأولوية في كل قرار قتالي.

وأضاف: "إذا كان أي من المختطفين يراقبنا الآن، فمن المهم بالنسبة لك أن تعرف أننا نفعل كل شيء حتى تعود إلى أحبائك الذين لا يتوقفون أبدًا عن القتال من أجلك".