الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى: حماس لم تعد تسيطر على أجزاء كبيرة من غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي

قال بيني جانتس ، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إن حماس لم تعد تسيطر على أجزاء كبيرة من قطاع غزة.

وأكد جانتس خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، الأربعاء: "اليوم، لا يوجد حكم فعال لحماس في جزء كبير من قطاع غزة"، ولقد تم تدمير المؤسسات العامة، ولا تقدم خدمات تعليمية أو طبية إلا من خلال المنظمات الدولية.

عودة المحتجزين 

 

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كما أكد مجددًا على أهمية عودة جميع المحتجزين الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر، قائلًا إن هذه هي الأولوية في كل قرار قتالي. 

وأضاف: "إذا كان أي من المختطفين يراقبنا الآن، فمن المهم بالنسبة لك أن تعرف أننا نفعل كل شيء حتى تعود إلى أحبائك الذين لا يتوقفون أبدًا عن القتال من أجلك".

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