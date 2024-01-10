بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 وأهم الخدمات التى تقدمها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات القليلة الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل، من أجل الاستفادة من خدماتها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وأتاح الأزهر الشريف الرابط الإلكترونى للدخول على بوابته الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التى تقدمها من خلال الضغط هنا https://www.azhar.eg/splash.html

بوابة الأزهر الإلكترونية هي بمثابة الموقع الرسمي للأزهر الشريف ومن خلاله يمكن الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف، والتي منها:

خدمات بوابة الأزهر الشريف 2024

- نتيجة التنسيق الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني

مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي

نتيجة شهادة الدور الأول لشهادات القرءات

نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات

نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال

التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي

مسابقة ثقافة بلادي

نتيجة قرعة الرحلات

مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات

نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول

نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الثاتى

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رحلة أجازة نصف العام.. بوابة الأزهر الإلكترونية

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة لرعاية العاملين بالأزهر الشريف عن إقامة رحلة مشتى إجازة نصف العام الدراسي 2024م للشباب (ذكور فقط) من العاملين بالأزهر الشريف إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر شامل الإقامة والتغذية وبدون مواصلات، على فوجين، مدة الفوج الواحد 4 أيام/ 3 ليال، على النحو التالي:

الفوج الأول:

يبدأ من غداء يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى إفطار يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024.

الفوج الثاني:

يبدأ من غداء يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وحتى إفطار يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024.