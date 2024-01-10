الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

خطة العبور للجمهورية فى 6 سنوات.. قطاعات اقتصادية قائدة للنهضة لتحقيق الطموحات واستكمال البناء

خطة العبور للجمهورية
خطة العبور للجمهورية فى 6 سنوات

تواصل «الدستور» نشر ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، قبل أن تُطرح للحوار مع الخبراء، سواءً فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية.

ومع بداية الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تستعد الدولة المصرية لمواصلة السير فى طريق الإنجاز والتنمية الشاملة، بهدف تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فى استكمال مسيرة البناء، واستعادة الريادة الإقليمية والعالمية.

وتركز الجهود فى الفترة الرئاسية الجديدة على تعزيز مشاركة المجتمع المدنى والقوى السياسية والأحزاب فى دوائر صنع القرار، وترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تقوم على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات.

وتهدف الدولة إلى مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سُبل عيشهم، والاستمرار فى أعمال تحديث البنية التحتية وإعادة تأهيل رأس المال البشرى فى جميع قرى ريف مصر.

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