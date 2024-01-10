الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

رامي جلال يطالب بنشر الثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية والتصدي لظواهر النصب

النائب رامي جلال
النائب رامي جلال

أكد النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة التصدي لغياب الثقافة العلاجية والأمية الدوائية، موضحا أن ذلك ينتج عنه انتشار ظواهر النصب تحت مسمى "العلاج بالأعشاب ويروج للأدوية المغشوشة".

وقال رامي جلال إن مشكلة الدواء في مصر من المشاكل متعددة الأبعاد، ولها تأثيرات سياسية واقتصادية وصحية، مضيفا: "هناك جانب مهم مهمل بشكل عام رغم أن له تأثيرات كبيرة على كل الجوانب الأخرى، وهذا الجانب هو الجانب الثقافي ممثلًا في غياب الثقافة العلاجية وانتشار الأمية الدوائية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس  أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب  سالم  شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

txt

نائب التنسيقية يطالب الحكومة بنشر الثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية

txt

نائب التنسيقية يُطالب بتطوير المناهج والتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية


وطالب جلال الحكومة المصرية بإعداد دليل لمحو الأمية الدوائية بمساعدة الجامعات ومراكز البحث المصرية، كما طالب جلال وسائل الإعلام برفع وعي مقدم الخدمة وطالبها.

وشدد النائب رامي جلال على أهمية استخدام القدرات لمحو الأمية الدوائية والتوعية للمريض ومقدم الخدمة، مضيفا: “نشرات الدواء المرفقة يتم كتابتها بأحرف صغيرة ولغة صعبة”، منتقدا حصول البعض على الدواء دون استشارة طبية ودون الحصول على الجرعات الآمنة، وهذا له تداعيات سلبية، مشددا على ضرورة نشر الثقافة العلاجية ومواجهة الأمية الدوائية وتجنب هدر الدواء، من خلال الاهتمام بالثقافة العلاجية للتصدي لأي تحرك من شأنه الضغط على المنظومة الصحية بوجه عام.

النائب رامي جلال الشيوخ العلاج بالاعشاب المشاكل سالم شتيوى الحكومة

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا