رامي جلال يطالب بنشر الثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية والتصدي لظواهر النصب

أكد النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة التصدي لغياب الثقافة العلاجية والأمية الدوائية، موضحا أن ذلك ينتج عنه انتشار ظواهر النصب تحت مسمى "العلاج بالأعشاب ويروج للأدوية المغشوشة".

وقال رامي جلال إن مشكلة الدواء في مصر من المشاكل متعددة الأبعاد، ولها تأثيرات سياسية واقتصادية وصحية، مضيفا: "هناك جانب مهم مهمل بشكل عام رغم أن له تأثيرات كبيرة على كل الجوانب الأخرى، وهذا الجانب هو الجانب الثقافي ممثلًا في غياب الثقافة العلاجية وانتشار الأمية الدوائية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.



وطالب جلال الحكومة المصرية بإعداد دليل لمحو الأمية الدوائية بمساعدة الجامعات ومراكز البحث المصرية، كما طالب جلال وسائل الإعلام برفع وعي مقدم الخدمة وطالبها.

وشدد النائب رامي جلال على أهمية استخدام القدرات لمحو الأمية الدوائية والتوعية للمريض ومقدم الخدمة، مضيفا: “نشرات الدواء المرفقة يتم كتابتها بأحرف صغيرة ولغة صعبة”، منتقدا حصول البعض على الدواء دون استشارة طبية ودون الحصول على الجرعات الآمنة، وهذا له تداعيات سلبية، مشددا على ضرورة نشر الثقافة العلاجية ومواجهة الأمية الدوائية وتجنب هدر الدواء، من خلال الاهتمام بالثقافة العلاجية للتصدي لأي تحرك من شأنه الضغط على المنظومة الصحية بوجه عام.