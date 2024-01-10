الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

برلمانى يطالب الحكومة بالتعهد بوقت زمنى للبدء فى تجديد مستشفى بشبيش بالغربية

النائب عمرو السعيد
النائب عمرو السعيد

طالب النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ عن  محافظة الغربية، الحكومة بضرورة وضع وقت زمني إلزامي للبدء في إحلال وتجديد مستشفي بشبيش المركزي المتوقفة منذ عشرات السنوات والتي تخدم أكثر من 150 ألف نسمة في ظل عدم وجود خدمة صحية موجودة بالمنطقة.

وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن أقرب خدمة صحية تبعد عن المنطقة مايقرب من 30 كم ولا يوجد سوي سيارة واحدة فقط للإسعاف وللأسف لا تتواجد على مدار الأسبوع.

وأكد، أن مدينة بشبيش منطقة حدودية تابعة لمحافظة الغربية وتربط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ ولا توجد بها خدمة صحية بها منذ سنوات ولا يوجد مكان أيضًا لاستضافة الوحدة الصحية، وذلك منذ عام 2011، وما يقرب من 13 عامًا، وتتم استضافة الوحدة الصحية بغرفة بمركز الشباب والرياضة ولا تقدم سوي خدمة تسجيل المواليد والوفيات.

وذكر فهمي، أنه تقدم منذ بداية الانعقاد الأول بعقد مناقشة عامة بلجنة الصحة بحضور الحكومة والتزمت وزارة الصحة والحكومة بأنه سيتم إدراج المشروع فى العام المالي 2022/2023، وأن المشروع قيد الطرح ولكن حتي الآن لا يوجد أي جديد ولم يتم إدراجه.

وطالب النائب، رئيس مجلس الشيوخ مطالبة وزير الصحة والسكان برد كتابي ملزم بتحديد وقت زمني لإدراج المشروع والبدء في إحلال وتجديد مستشفي بشبيش المركزي بمحافظة الغربية.

مجلس الشيوخ النائب عمرو فهمي تجديد مستشفي بشبيش وقت زمني محافظة الغربية

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