الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أستاذ رياضات مائية: النوة وارتفاع الأمواج صعبت مهمة العثور على غريق لوران (فيديو)

حادث غريق لوران
حادث غريق لوران

أوضح الدكتور رأفت حمزة أستاذ الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بالاسكندرية، أن المحافظة الساحلية تتأثر بالنوة خلال هذه الأيام، وهو ما تسبب في صعوبة عملية البحث عن غريق لوران ، وأضاف أن ارتفاع الموج وصل اليوم الأربعاء إلى 3 متر، موضحا أن البحث في البلوكات الخرسانية أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للغطاسين.

وشدد “حمزة” على المواطنين ضرورة الابتعاد عن مياه البحر خلال فترة النوة ومناطق الطحالب والبلوكات الخرسانية أو على الأقل الابتعاد عن مناطق اصطدام الأمواج، خاصة وأن فرق الإنقاذ تبذل جهود كبيرة في البحث عن الغرق في تلك الظروف الجوية والنوة.

وأشار إلى أن خطة البحث في الوقت الحالي أنهم يقومون باستخدام النظارات المعظمة والقاء النظر على الألسنة والبروز الداخلي لرصد أي جسم غريب وبعدها يقومون بإعطاء إشارة للغطاسين للنزول إلى البحر ومحاولة البحث عن الجثمان.

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من الفرح للموت.. هكذا انتهت حياة "يوسف" غرقًا في لوران الإسكندرية

حادث غريق لوران 

مازالت فرق الإنقاذ النهري برفقه الغطاسين المتطوعين البحث عن جثمان أول ضحايا الشتاء الذي فقد حياته غرقا مساء الأمس في منطقة لوران بالإسكندرية بسبب ارتفاع موج البحر، ومازال البحث جارٍ عن الجثمان الغارق.

قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين لـ"الدستور" إن شاب يدعى يوسف علي، 18 عاما فقد حياته غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير، قبل خلع ملابسه وتركها على الشاطىء والنزول لمياه البحر للسباحة ليلا بإرادته.

تابع كابتن المالحي، أن حادث الغرق حدث مساء الأمس ليلا ولكن حتى الآن مازال يتواجد 7 من الغطاسين المتطوعين برفقه فرق البحث للإنقاذ النهري لمحاولات البحث عن الجثمان الغارق المفقود.

وأكمل كابتن المالحي، أن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا مايصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ونواصل البحث بين الصخور أولا أملا أن يكون عالقا بين إحداهما قبل النزول لمياه البحر لمواصلة جهود البحث.

غريق لوران 

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم والذي يشهد نشاط رياح، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تتبعه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

لتشهد الأحوال الجوية نشاطا في حركة الرياح مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

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