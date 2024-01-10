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رياضة

معتمد جمال يعلن تشكيلته لمواجهة عثماثون طنطا وديا

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة عثماثون طنطا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي. 

ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى:  معاذ علاء.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي " الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي.

وعدد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد.

وقال معتمد جمال عقب المباراة: "كان من المهم أن يخوض الفريق مباريات ودية في ظل فترة التوقف الحالية لتغيير النمط بدلاً من خوض التدريبات بشكل متواصل، لأن الأمر يصبح مختلف بخوض المباريات الودية حتى يكون اللاعبون في حالة جاهزية أكبر".

وأشار معتمد جمال إلى أن مشاركة مصطفى شلبي في المباراة اليوم يعد أمر إيجابي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، لاسيما و أنه ظهر بشكل طيب في المباراة وصنع العديد من الفرص.

وتابع قائلا: "وجاءت مشاركة محمود حمدي الونش في اللقاء لاكتساب حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وفيما يخص مشاركة عمار ياسر ومصطفى شكري ثنائي فريق الشباب، أكد معتمد جمال أن الجهاز الفني يسعى لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر لصفوف الفريق الأول.

 وكان الزمالك الفوز على كسكادا برباعية نظيفة، سجلها كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للاستفادة من فترة التوقف الحالية بالشكل الأمثل والأفضل.

عثماثون طنطا معاذ علاء محمد عبد الشافى عمر جابر مصطفى الزناري

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