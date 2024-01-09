مايكل لينك: الوضع الإنسانى فى غزة يتجاوز الكارثة وما يحدث جريمة

قال مايكل لينك، المقرر الأممي السابق المعني بحالة حقوق الإنسان، إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة وما يحدث جريمة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية تقوم ببعض الاجراءات المؤقتة بالنظر على ادعاءات جنوب إفريقيا ويترتب عليها وقف إطلاق النار.

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ستدافع عن نفسها الجمعة أمام المحكمة، وستحاول أن تقول إن حماس تقوم بالإبادة الجماعية بأفعالها يوم 7 أكتوبر.

ما رأيناه من قرارات بمجلس الأمن لا فائدة منها

وأكد أن المشكلة أنه لا يتم النظر لإسرائيل فقط، لكن ينظرن لقيام الأمم المتحدة بالتبرير ودعم إسرائيل بالأسلحة وبكافة الطرق واستخدامها حق الفيتو بمجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار بغزة، مشيرًا إلى أن ما رأيناه من مجلس الأمن قرارات لا فائدة منها.