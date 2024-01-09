الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

بلينكن: خسائر يومية مرتفعة فى صفوف المدنيين بقطاع غزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الخسائر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، وخاصة الأطفال "مرتفعة للغاية".

وأشار بلينكن إلى أرقام الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن 90% من سكان الإقليم يواجهون خطر المجاعة.

وأوضح أنه خلال اجتماعاته اليوم مع القادة الإسرائيليين، أكد على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والماء والدواء والسلع الأساسية الأخرى إلى غزة.

وأكد أنه يجب على إسرائيل أيضًا "بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات" أمام وصول المساعدات إلى غزة.

فيما أشار أنتوني بلينكن، إلى أن قضية محكمة العدل الدولية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم"، مضيفًا أنه لا أساس لاتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأردف: "إنه أمر مزعج بشكل خاص بالنظر إلى أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل، يواصلون الدعوة علنًا لإبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود".

وقال إنه التقى بقادة تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، وجميعهم "يتشاركون القلق بشأن انتشار الصراع".

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن غزة الخسائر اليومية الأطفال الامم المتحدة

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