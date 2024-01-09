الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

أونروا: غزة تحولت لمكان غير صالح للحياة ورفح استقبلت 1.4 مليون نازح

غزة
غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للعيش، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبوحسنة، إن غزة تحولت إلى المكان الأسوأ على الأرض، ويتم دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح، مشيرًا إلى أن رفح استقبلت حتى الآن، ما يزيد عن 1.4 مليون  نازح، وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أمس الإثنين، عن أنّ مليوني نازح من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون حياة غاية في الصعوبة في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة، ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فورًا، وإضافة إلى ذلك فإن 400 ألف حالة موثقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

وأكد أن محافظتي غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المختلفة، وحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة عمومًا وفي محافظتي غزة والشمال تحديدًا.

ودعا المكتب الحكومي في غزة العالم إلى وقف هذه الحرب والضغط على الاحتلال لتمرير المساعدات الغذائية إلى غزة والشمال.

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ا أونروا قطاع غزة الحرب الإسرائيلية غزة

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