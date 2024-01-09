الجنائية الدولية: نحقق فى جرائم الاحتلال المحتملة بحق الصحفيين فى غزة

أكدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام قدمت شكويين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتُكبت في حق الصحفيين خلال تغطية أحداث الصراع.

وأضاف بيان "مراسلون بلا حدود": "أكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين".

ونقلت عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله: "يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قِبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى".

ولقى ما لا يقل عن 79 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام مصرعهم، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.