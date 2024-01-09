الثلاثاء 09 يناير 2024
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مجيد بودن: سلطات محكمة العدل الدولية تمنحها حق وقف جرائم الإبادة فى غزة

مجيد بودن
مجيد بودن

تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد "بودن" في حوار مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء DMC"، أن المحكمة لديها سلطة إصدار قرار عاجل بوقف العدوان والحصار على غزة وحماية الفلسطينيين، وهذا القرار يجب أن ينفذ من قبل مجلس الأمن الدولي دون استخدام الفيتو من قِبل أي دولة.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الدعوى القضائية تلقت دعمًا من عدة دول، وأنها تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

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