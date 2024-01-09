"الصحة العالمية": قطاع الرعاية الصحية فى غزة ينهار بوتيرة سريعة

حذرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء، أنها "لا تستطيع تحمل" خسارة المستشفيات العاملة المتبقية في جنوب غزة، محذرة من أن قطاع الرعاية الصحية في القطاع ينهار "بوتيرة سريعة".

وأضافت في بيان لها أنه مع استمرار الدعوات الإسرائيلية لعمليات الإجلاء في دفع الناس إلى جنوب قطاع غزة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أدت إلى إجهاد المرافق المجهدة بالفعل في المنطقة.

وقال شون كيسي، منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن مستشفيات المنطقة "تمتلئ الآن بالمرضى" والنازحين داخليًا.

13 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة

ويعمل 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي، وتبلغ نسبة إشغال الأسرة 351%، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

ووصف كيسي، الذي قام بعدد من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى مستشفيات غزة، "تكثيف الأعمال العدائية" حول مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس الجنوبية بأنه "مثير للقلق حقًا".

وشدد كيسي على أنه "لا يمكن أن نخسر المرافق الصحية. يجب حمايتها بكل تأكيد. فهذا هو الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية في غزة من الشمال إلى الجنوب".

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المؤتمر الصحفي: "لا يمكننا تحمل خسارة أي مستشفى".

وفي سياق متصل، أدانت السلطة الفلسطينية الحادث الذي وقع مساء الإثنين في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة والذي دهست خلاله مركبة عسكرية إسرائيلية جثة عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار.

ويظهر فيديو المراقبة للحادث، ثلاثة مسلحين، أحدهم مسلح ببندقية هجومية، يركضون قبل إطلاق النار عليهم بشكل متكرر. ويظهر مقطع فيديو منفصل مركبة عسكرية إسرائيلية ذات عجلات وهي تدهس جثة أحد الرجال، وتسحبه لعدة أمتار.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذا الحادث يظهر الوحشية الموثقة التي ارتكبتها آلية عسكرية إسرائيلية بدهس جثمان شهيد في طولكرم.