"زراعة الشيوخ" توصى بإنشاء شركة مساهمة للاستثمار الزراعى فى إفريقيا

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.



واستعرض النائب محمد السباعى، اقتراحه، موضحا أن رغم الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي، إلا أن هذا القطاع في الآونة السابقة لم يجد الرعاية والاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة، ويدلل ذلك على تراجع كثير من المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والذرة الشامية والفول والمحاصيل الزيتية، حيث نجد أن الاكتفاء الذاتي من القمح ٤٧،٧ والذرة الشامية ٥٦،٣% والفول ۲۰% مما أوجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه في تحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة هي محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه ومعدلات الزيادة السكانية وضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، داعيا إلي ضرورة التوجه للاستثمار الزراعي في إفريقيا، والذي يخدم جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي.



وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، أهمية ذلك الاقتراح في هذا التوقيت، الذى تسعي فيه البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها، في ظل التحديات التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية التى أثرت سلبيا علي سوق الغذاء العالمى، متسائلا عن الجهة المسئولة في الحكومة عن ذلك الملف، وما المعوقات أمامها؟ مشيرا إلى أن ذلك الملف يمكنه مساعدة البلاد في خطواتها لتوفير المحاصيل الهامة وتوفير العملة الأجنبية.



من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية التوسع الزراعى في إفريقيا، قائلا: عوامل النجاح موجودة في إفريقيا، كما أن لدينا كفاءات وخبرات مصرية كبيرة تؤهلنا للنجاح.



وأشار عبدالعظيم إلى أن هناك بعض التجارب المصرية في ذلك الاتجاه، وأن هناك دراسة للتوسع فيه، كما أن بنك الصادرات الإفريقية يقدم تسهيلات وضمانات للاستثمار في إفريقيا، معلنا استعداد مركز البحوث للمشاركة بشكل قوى في ذلك التوسع.



ومن جانبه؛ قال ماهر المغربى، مدير مشروع المزارع الإفريقية، أن الدولة نفذت بالفعل مشروعات زراعية في 9 دول إفريقية، وكان هدفها تنموى وليس استثماريا في المقام الأول، متابعا: وضعنا مقترح العام الماضي لزراعة مليون فدان في أربع دول إفريقية، ولكن لم تنته الدراسات بعد ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن.



وقال السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية: "لدينا تجارب سابقة إيجابية ولكن ليست بالحجم المأمول، مشيرا إلي إعداد الوزارة مقترح لتحقيق التوسع الاستثماري في إفريقيا بناء علي دراسة لبعض النماذج الناجحة في بعض الدول، من خلال تأسيس شركة أو كيان بالتنسيق الجهات الحكومية القطاع الخاص.



ومن جانبه أكد المهندس مصطفي السنوسي معاون وزير الرى لشئون مياه النيل، أن الوزارة أعدت دراسة بالفعل حول تنفيذ منظومة متكاملة في زراعة المحاصيل وإنشاء استثمارات بعدد من الدول الإفريقية، مشيرا إلي أهمية ذلك أيضا في بناء علاقات استراتيجية مع تلك الدول.



وعقب المهندس عبدالسلام الجبلي، مؤكدا أهمية فكرة تأسيس شركة أو كيان ينظم ذلك الاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية بحيث يكون برعاية الدولة وإدارة القطاع الخاص، مؤكدا أن تلك الفكرة تساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتوفر علي الدولة أعباء توفير العملة الأجنبية.



وأشار إلي أهمية إعداد محاور الفكرة جيدا، نظرا لأن الاستثمار الزراعى تكلفته عالية جدا، ويستغرق وقتا طويلا حتى يحقق عائدا.