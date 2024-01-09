الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

عاجل.. "التموين" تشترى 420 ألف طن قمح أوكرانى وروسى

القمح
القمح

تعاقدت  الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من تطوير وتحديث 9 مطاحن حتى عام 2023 لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم، بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه.

كما تمت زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

وتم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

 

الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصة عالمية قمح أوكراني وروسي السعات التخزينية الأقماح المحلية

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عاجل.. "التموين" تشترى 420 ألف طن قمح أوكرانى وروسى

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