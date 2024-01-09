الصليب الأحمر يرد على مزاعم التفكير فى معاناة الفلسطينيين أكثر من المحتجزين

ردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أعقاب مزاعم بأن مسئوليها أبلغوا عائلات المحتجزين الإسرائيليين بضرورة التفكير في معاناة الفلسطينيين في غزة.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال دور ستاينبرشر، الذي كان شقيقه من المحتجزين في غزة دورون البالغة من العمر 30 عامًا وما زالت محتجزة في قطاع غزة، إن مسئولي الصليب الأحمر أخبروا العائلة أنه يجب أن نهتم أكثر بالشعب العربي، على الجانب الآخر، و"أقل مما يتعلق بحبيبنا".

وقال شتاينبريشر إن أخته تحتاج إلى علاج يومي.

سأل تابر: "أخبر والديك الصليب الأحمر بهذا على أمل أن يتمكنوا من إيصال الدواء إليها أينما كانت، وكان ردهم هو أنه يجب أن تقلق أكثر على سكان غزة؟" هذا ما قاله الصليب الأحمر لوالديك؟.

قال شتاينبرشر: نعم، واصفًا ذلك بأنه رد فعل صادم.

ووفقا للتقرير لم تتناول اللجنة الدولية هذا الادعاء بشكل مباشر في ردها على شبكة سي إن إن اليوم الثلاثاء.

لكنه قال في بيان: "في نقاشاتنا المباشرة مع العائلات، نستمع إلى همومهم والصعوبات التي يمرون بها. نشرح دورنا كوسيط محايد وتحديات العمل في غزة، التي أصبحت الآن منطقة صراع نشطة."

وقالت اللجنة الدولية أيضًا إنها أوضحت للعائلات أن هدفها هو تخفيف معاناة ضحايا النزاع من جميع الأطراف. "وهذا يشمل الرهائن بالطبع."

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ليس لديها إمكانية الوصول المباشر إلى المحتجزين، "نحن بحاجة إلى اتفاق قوي من كلا الطرفين، من أجل توفير الظروف اللازمة إما لتسهيل إطلاق سراح الرهائن أو الوصول إليهم. ويشمل ذلك الحاجة إلى معرفة موقعهم، وهو ما لا نعرفه حاليًا.

وجاء في البيان: "نحن لا نشارك في هذه المفاوضات، ولكننا على استعداد لتقديم الدعم كلما أمكن التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: ليس لدينا أسلحة، وليس لدينا انتماءات سياسية. ما لدينا هو ثقة الأطراف المعنية بأن منظمتنا محايدة وستبقى محايدة في أوقات الصراع.



لا نستطيع تحمل خسارة المستشفيات



وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها "لا تستطيع تحمل" خسارة المستشفيات العاملة المتبقية في جنوب غزة، محذرة من أن قطاع الرعاية الصحية في القطاع ينهار "بوتيرة سريعة".

ومع استمرار الدعوات الإسرائيلية لعمليات الإجلاء في دفع الناس إلى جنوب قطاع غزة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أدت إلى إجهاد المرافق المجهدة بالفعل في المنطقة. وقال شون كيسي منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن مستشفيات المنطقة "تمتلئ الآن بالمرضى" والنازحين داخليا.

ويعمل 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي، وتبلغ نسبة إشغال الأسرة 351%، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.