بلينكن ونتنياهو يناقشان تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وحماية البنية التحتية في غزة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية تجنب المزيد من الأذى بين المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب في تل أبيب يوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

مناقشة صفقة المحتجزين

ويشير ذلك إلى أن الجانبين ناقشا اقتراحًا قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - وهو أيضًا عضو في مجلس الوزراء الحربي - والذي بموجبه لن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يكون الأمر جزءًا من المناقشة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الامريكية فقد ناقش بلينكن ونتنياهو: "الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة".

كما تناول اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ نفس القضايا، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر، وفقا لبيان آخر.

وقبل اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين، تحدث كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي يقوم بجولة متعددة الدول في الشرق الأوسط، أيضًا مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، "وتعهد بالتعاون الوثيق معها في هذا الشأن".

وقالت وزارة الخارجية: "قدرات جديدة".

وفي سياق متصل، من المقرر أن تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع في قضية عالية المخاطر يمكن أن تحدد مسار الحرب الوحشية في غزة.

ويقول الخبراء إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال المحرقة.