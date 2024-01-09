الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

تسجيل وحصر جديد للعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

حصر العمالة غير المنتظمة
حصر العمالة غير المنتظمة

كشفت وزارة العمل، تفاصيل عملية الحصر الجديدة للعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد، عن طريق مكتب عمل بلاط، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.

تسجيل العمالة غير المنتظمة 

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة

ولفت أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، في تقرير للوزارة، إلى أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بلاط بالداخلة (انشاء الإدارة البيطرية بمركز بلاط)، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل  لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

وأشار إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وزارة العمل عمالة غير منتظمة الوادي الجديد مكتب عمل حياة كريمه

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