الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية بالمنيا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وادارة سمالوط التعليمية والادارة الصحية والعاملين بمدارس سمالوط.

اشتراطات السلامة المهنية 

أقيمت الفاعلية بالاشتراك مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، والتى تناولت مناقشة الموضوعات الخاصة بـ: (تعريف السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها - القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة - خطة الطوارئ والاخلاء - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية والمزمنة).

ناقشت الفاعلية المعوقات التى تواجه المنشآت فى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الذى ترأسه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة، ومديرى المديريات الخدمية والكهرباء والمطاحن والبترول وممثلى اتحاد نقابات عمال مصر وممثلى الغرفة التجارية والرقابة الصناعية وشئون البيئة.

تطبيق اشتراطات الصحة المهنية 


وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين العاملين بالمنشآت العاملة بالمحافظات، للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل مستقر وآمن، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.

استعرضت أيضًا مدير المديرية خلال الإجتماع المعوقات التى تواجه المنشات والتى تم مناقشتها باجتماع لجنة الأمانة الفنية بالمديرية والتى رصدتها مكاتب السلامة والصحة المهنية أثناء التفتيش على منشآت المحافظة.

كما عرض الكيميائي عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية انجازات الإدارة فى الندوات التوعوية التى جرت خلال الفترة الماضية والحالية وشملت المنشآت التعليمية، كما أكدت على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ والاخلاء بمنشآت القطاع الحكومي حفاظا على جميع العاملين والممتلكات بمنشآت المحافظة، كما جرى خلال المبادرة الرد على استفسارات المشاركين حول موضوعاتها.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة المنيا سلامتك تهمنا الصحة المهنية إصابات العمل

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