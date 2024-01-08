الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل القاهرة": ندوة توعية حول أحكام قوانين العمل والطفل والهجرة غير الشرعية

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بمحافظة القاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة من خلال مكتب عمل مصر الجديدة، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور 25 عامل منهم موارد بشرية بشركة فلاي ايجيبت الخدمات الطيران، وشركة انسيا للتجارة والتوزيع، وشركة انلمتيد تورز والجامعه الفرنسية بمصر وشركه اسيت للمقاولات، واعضاء وعمال بنادي الشمس، ورحاب عبده مفتش عمل بمكتب مصر الجديدة، وعدد من قيادات المديرية.

قانون حقوق ذوي الإعاقة

ووفق بيان صادر عن وزارة العمل، ناقشت الندوة قانون حقوق ذوي الاعاقه وقانون 64 لسنه 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الاطفال بها، وذلك بمقر نادي الشمس، فى إطار سلسلة ندوات التوعية التى بدأتها المديرية لتوعية العمال وأصحاب الاعمال بالحقوق والواجبات التى نصت عليها احكام القانون والقوانين ذات الصلة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

زيادة الإنتاجية والاستثمارات 

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات.

محظورات عمالة الأطفال

 وأضاف مديرالمديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021.

وتابع: كما تطرقت الندوة إلى التعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر والهجرة غير الشرعيه ومخاطرها في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقه بين العامل وصاحب العمل.

وزارة العمل محافظة القاهرة مديرية العمل ندوة تثقيفية أحكام قانون العمل تمكين المرأة

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