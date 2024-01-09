"صينية بسبوسة فى الحفلة".. شارموفرز يروون مواقف طريفة على مسرح "صاحبة السعادة"

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، استضافت فريق شارموفرز الغنائي الشهير، الذي يحتفل بمرور 11 عاما على تأسيسه، وخلال الحلقة، شارك أعضاء الفريق بعض القصص الكوميدية التي مروا بهم خلال حفلاتهم ومشاركاتهم الفنية.

من بين هذه القصص، قال أحمد بهاء، أحد أعضاء الفريق، إنه في إحدى المرات، ألقى أحد الحاضرين طفلا رضيعا إليه على المسرح، واضطر إلى حمله والغناء في نفس الوقت، وأضاف أنه لم يكن يعرف ماذا يفعل بالطفل، وكيف يرجعه لوالده.

وفي قصة أخرى، ذكر أحمد شوقي، عضو آخر في الفريق، أنهم في حفل بجامعة عين شمس، شاهدوا شخصا يرقص على المسرح بطريقة مضحكة، ويحمل في يده صينية من البسبوسة، وقال إنهم لم يستطيعوا تمالك نفسهم من الضحك، واستمتعوا بالموقف الغريب.

وتابعوا أعضاء شارموفرز بالحديث عن تجاربهم وإنجازاتهم في عالم الموسيقى، وأدوا بعض من أشهر أغانيهم على مسرح "صاحبة السعادة"، وأشادت إسعاد يونس بموهبتهم وإبداعهم، وتمنت لهم المزيد من النجاح والتألق.