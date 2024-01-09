الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

"صينية بسبوسة فى الحفلة".. شارموفرز يروون مواقف طريفة على مسرح "صاحبة السعادة"

فريق شارموفرز
فريق شارموفرز

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، استضافت فريق شارموفرز الغنائي الشهير، الذي يحتفل بمرور 11 عاما على تأسيسه، وخلال الحلقة، شارك أعضاء الفريق بعض القصص الكوميدية التي مروا بهم خلال حفلاتهم ومشاركاتهم الفنية.

من بين هذه القصص، قال أحمد بهاء، أحد أعضاء الفريق، إنه في إحدى المرات، ألقى أحد الحاضرين طفلا رضيعا إليه على المسرح، واضطر إلى حمله والغناء في نفس الوقت، وأضاف أنه لم يكن يعرف ماذا يفعل بالطفل، وكيف يرجعه لوالده.

وفي قصة أخرى، ذكر أحمد شوقي، عضو آخر في الفريق، أنهم في حفل بجامعة عين شمس، شاهدوا شخصا يرقص على المسرح بطريقة مضحكة، ويحمل في يده صينية من البسبوسة، وقال إنهم لم يستطيعوا تمالك نفسهم من الضحك، واستمتعوا بالموقف الغريب.

وتابعوا أعضاء شارموفرز بالحديث عن تجاربهم وإنجازاتهم في عالم الموسيقى، وأدوا بعض من أشهر أغانيهم على مسرح "صاحبة السعادة"، وأشادت إسعاد يونس بموهبتهم وإبداعهم، وتمنت لهم المزيد من النجاح والتألق.

صاحبة السعادة إسعاد يونس فريق شارموفرز شارموفرز القصص الكوميدية أحمد بهاء المسرح أحمد شوقي جامعة عين شمس البسبوسه أعضاء شارموفرز عالم الموسيقى مسرح صاحبة السعادة

الأكثر قراءة

عاجل.. قتلى وجرحى فى مخيم النصيرات بنيران مسيّرات إسرائيلية

عاجل.. زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل الفيليبين

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى يتعرض للقصف وإصابة عدد من النازحين

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية